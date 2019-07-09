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Адвокат Мамаева: «В тюрьме ребята первым делом попросили нормальной еды»
В колонии кормят похуже, чем в «Кофемании».
Игорь Бушманов, адвокат российского футболиста Павла Мамаева, рассказал, как его клиент и нападающий «Зенита» Александр Кокорин провели первый день в тюрьме.
По словам Бушманова, игроки попросили передать им бытовые принадлежности и нормальную еду. «Понимаете, пересыльная тюрьма сильно отличается от следственного изолятора, в котором они до этого находились. Там они могли заказывать ту же воду, здесь таких возможностей нет», – цитирует адвоката телеканал «360».
Сейчас Мамаев и Кокорин находятся на карантине, он продлится около 10 дней. Затем футболистов распределят в отряд.
- В октябре 2018 года Мамаев, братья Кокорины и Протасовицкий подрались с двумя чиновниками и водитедем ведущей Первого канала.
- Кокорины получили полтора года колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий – год и 5 месяцев.
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