Игорь Бушманов, адвокат российского футболиста Павла Мамаева, рассказал, как его клиент и нападающий «Зенита» Александр Кокорин провели первый день в тюрьме.

По словам Бушманова, игроки попросили передать им бытовые принадлежности и нормальную еду. «Понимаете, пересыльная тюрьма сильно отличается от следственного изолятора, в котором они до этого находились. Там они могли заказывать ту же воду, здесь таких возможностей нет», – цитирует адвоката телеканал «360».

Сейчас Мамаев и Кокорин находятся на карантине, он продлится около 10 дней. Затем футболистов распределят в отряд.

В октябре 2018 года Мамаев, братья Кокорины и Протасовицкий подрались с двумя чиновниками и водитедем ведущей Первого канала.

Кокорины получили полтора года колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий – год и 5 месяцев.

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