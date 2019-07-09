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«Краснодар» презентовал яркую форму с эффектом калейдоскопа

«Краснодар» презентовал яркую форму с эффектом калейдоскопа
Eurosport

2 ч. назад

Ух, вот это бомба! И запасная тоже красивая.

«Краснодар» представил домашнюю и выездную форму на сезон-2019/20.

Домашний комплект «быков» выполнен в традиционных черно-зеленых цветах и содержит геометрический орнамент (он же – эффект калейдоскопа).

Гостевая форма получила белый цвет со светло-серыми вертикальными волнами.

  • «Краснодар» стартует в РПЛ-2019/20 матчем против «Ахмата», матч пройдет 14 июля в Грозном.
  • В прошлом году «быки» заняли третье место и завоевали путевку в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

«Локомотив» представил 3 комплекта новой формы, одна из них – под цвет пригородных электричек

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