«Краснодар» презентовал яркую форму с эффектом калейдоскопа
Ух, вот это бомба! И запасная тоже красивая.
«Краснодар» представил домашнюю и выездную форму на сезон-2019/20.
Домашний комплект «быков» выполнен в традиционных черно-зеленых цветах и содержит геометрический орнамент (он же – эффект калейдоскопа).
Гостевая форма получила белый цвет со светло-серыми вертикальными волнами.
- «Краснодар» стартует в РПЛ-2019/20 матчем против «Ахмата», матч пройдет 14 июля в Грозном.
- В прошлом году «быки» заняли третье место и завоевали путевку в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.
«Локомотив» представил 3 комплекта новой формы, одна из них – под цвет пригородных электричек
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