Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме рассказал о трудностях, возникших в ходе переговоров с железнодорожниками о новом контракте.

«По контракту ситуация такая: я хочу остаться в «Локо» и завершить здесь карьеру. Но не все зависит от меня. Человек, который провел здесь 12 лет, достоин больше усилий от клуба, чего я не чувствую, как я не видел этого и в отношении Дмитрия Тарасова», – приводит слова Гилерме Sport24.

«У Гилерме контракт до 31 декабря. Мы предложили новый – по схеме «1+1». Предложили 1,9 млн, но контракт от другого московского клуба повторить не можем. По сумме выкупа мы пока не договорились. Скорее всего, Гилерме останется до конца года, а потом уйдет», – заявил генеральный директор «Локо» Василий Кикнадзе.

Гилерме выступает за московский клуб с 2007 года.

«Другой московский клуб», о котором говорит Кикнадзе, – это предположительно «Спартак».

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