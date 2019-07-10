Журналист Василий Уткин прокомментировал возможное подписание контракта голкипера «Локомотива» Гилерме со «Спартаком».

«Честно говоря, я не понимаю клуб. Гилерме в «Локомотиве» дольше Овчинникова. Он легенда. Ему 33 года, что за возраст для вратаря; деньги деньгами – но предлагать контракт 1+1? Полагаю, в ситуации Гилерме логично желать доиграть в клубе до конца. Ну, что это за формулировка – 1+1? Еще не доходя до денег.

С Еременко, переход которого в Локомотив был возможен, была другая история, но в этом схожа. Парню тридцать, самый сок карьеры пропустил по глупости и... годичный контракт. Ну, как это, это же просто не разговор. Cyмму можно обсуждать, но срок только 3 года, иначе никак.

Но при этом... Это уже возвращаясь к самому Гилерме. Как при этом 1) сейчас 2) легенде «Локо» 3) 31 декабря, посреди сезона можно просто даже допускать мысль уйти в «Спартак»??? Вот в этот сегодняшний «Спартак»? Так думает вице-капитан «Локо»? Да это себя не уважать.

Посреди сезона, в котором необходимо становиться чемпионом, причем это в случае ухода в «Спартак» наверняка в последний раз в карьере... Правду говорят – очень, очень особые мозги у бразильцев. Если в позиции клуба нет логики, то позиция Гилерме просто безумна. Инфантильное, капризное безумие», – написал Уткин в телеграм-канале.

Гилерме выступает за московский клуб с 2007 года.

«СЭ» сообщал, что «Спартак» предлагает Гилерме трехлетнее соглашение с зарплатой 2,5 млн евро в год, а также подписной бонус в размере 3 млн евро .

Кикнадзе: «Гилерме останется до конца года, а потом уйдет»

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