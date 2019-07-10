Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба может продолжить карьеру во Франции.

В аренде футболиста заинтересован «Марсель», который возглавляет бывший тренер питерского клуба Андре Виллаш-Боаш. Накануне прошла встреча президента «провансальцев» Жак-Анри Эйро, спортивного директора Андони Субисарреты и агента Жорже Мендеша, который представляет интересы Дзюбы в Европе. Помимо Артема обсуждались кандидатуры форвардов Андре Силвы («Милан») и Ивана Кавалейру («Вулверхэмптон»), сообщает Le Phoceen.

Контракт Дзюбы с Мендешом рассчитан на год.

Сразу после заключения соглашения появилась информация о возможном переходе Артема в «Вулверхэмптон» – клуб, тесно связанный с агентом.

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