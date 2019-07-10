Лишился прав, выступает на Дне города. Где сейчас состав «Спартака» из четвертьфинала ЛЧ-1995/96

В сезоне-1995/96 «Спартак» переживал кульминацию эпохи Романцева. Лучшие русские игроки в составе, самая красивая комбинационная игра, возможно, за всю историю РПЛ. Как результат – высшее достижение клуба в Лиге чемпионов: победа во всех матчах группового этапа и в последствие выход в четвертьфинал. Eurosport.ru предлагает угадать, что стало с теми классными парнями.

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