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Гилерме в 2016-м: «Куда никогда не перейду? В «Спартак»

Гилерме в 2016-м: «Куда никогда не перейду? В «Спартак»
Eurosport

26 мин. назад

Глушаков номер 2.

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме, который может перейти в «Спартак», три года назад сильно удивился бы этому варианту продолжения карьеры.

В 2016 году на вопрос, в какой клуб вратарь не перешел бы ни при каких обстоятельствах, Гилерме ответил: «В «Спартак». Из уважения к «Локомотиву».

  • Гилерме выступает за московский клуб с 2007 года.
  • «СЭ» сообщал, что «Спартак» предлагает Гилерме трехлетнее соглашение с зарплатой 2,5 млн евро в год, а также подписной бонус в размере 3 млн евро.
  • До перехода в «Спартак» примерно те же слова говорил и тогдашний футболист «Локо» Денис Глушаков.

Уткин – о Гилерме: «Желание перейти в сегодняшний «Спартак» – инфантильное, капризное безумие»

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