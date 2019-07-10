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Гилерме в 2016-м: «Куда никогда не перейду? В «Спартак»
Глушаков номер 2.
Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме, который может перейти в «Спартак», три года назад сильно удивился бы этому варианту продолжения карьеры.
В 2016 году на вопрос, в какой клуб вратарь не перешел бы ни при каких обстоятельствах, Гилерме ответил: «В «Спартак». Из уважения к «Локомотиву».
- Гилерме выступает за московский клуб с 2007 года.
- «СЭ» сообщал, что «Спартак» предлагает Гилерме трехлетнее соглашение с зарплатой 2,5 млн евро в год, а также подписной бонус в размере 3 млн евро.
- До перехода в «Спартак» примерно те же слова говорил и тогдашний футболист «Локо» Денис Глушаков.
Уткин – о Гилерме: «Желание перейти в сегодняшний «Спартак» – инфантильное, капризное безумие»
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