«Непорядочно красть готовую работу». Фанаты, арт-студия и клуб ЛФЛ разнесли «Тамбов» за новое лого

Новичок российской Премьер-лиги «Тамбов» представил новый логотип – клуб объяснил необходимость редизайна бюрократическими моментами.

«В связи с отказом в регистрации предыдущей эмблемы клуба по причине нарушения геральдических правил, а именно – использования измененного изображения герба Тамбовской области, мы приняли решение о смене клубной символики. Теперь наш логотип имеет право на санкционированное использование и регистрацию в качестве товарного знака», – цитирует генерального директора «Тамбова» Ольгу Коновалову сайт команды.

ФК «Тамбов»Eurosport

Клуб даже подготовил видео процесса создания нового логотипа.

Правда, редизайн оценили не все. В комментариях к посту в твиттер-аккаунте «Тамбова» заметили, что новый лого очень похож на эмблему ФК «Красный-СГАФКСТ», который выступает в зоне «Центр» ЛФЛ. И действительно – на обоих лого волк нарисован в идентичной стилистике, и там, и там он изображен на фоне футбольного мяча. Да и форма щита похожа, пусть и с некоторыми изменениями.

В разговоре с Eurosport.ru пресс-атташе смоленского клуба Елена Лепская рассказала, что в таком виде логотип клуба существует уже больше 10 лет. «Логотип был создан еще в 2002 году, специально для клуба его заказывали у дизайнеров, были отданы большие деньги. Со стороны «Тамбова» очень непорядочно поступили, украв готовую работу.

Эта эмблема официально в Черноземье два года уже как закреплена. И «Тамбов» не мог не видеть нашу эмблему. Почему волк? В отличие от Тамбова, в Смоленской области они действительно водятся. И в большом количестве».

Сделать такой логотип не представляет большого труда. Главный элемент эмблем в той же рисовке легко можно найти для бесплатного скачивания по запросу «Волк.png» на первой же странице.

Например, такой.

ВолкOther Agency

Или такой:

ВолкEurosport

Или с носом, очень напоминающим лого «Тамбова»:

Клуб не согласовывал изменение логотипа и с фанатами. «Наша прошлая символика не выдерживала никакой критики, нынешняя выглядит лучше, но абсолютно не соответствует уровню профессионального клуба в элитном футбольном дивизионе. Фанаты не участвовали в выборе эмблемы, мы были поставлены перед уже свершившемся фактом, что вызывает волну возмущения и недоумение», – заявил Eurosport.ru представитель фан-движения «Тамбова» «Формат-68».

Сходство с эмблемой ФК «Красный-СГАФКСТ» заметили и они. «Лого схожи, это очевидно. Неприятно, что к такому важному моменту отнеслись столь безответственно», – добавил представитель фанатов.

Мы попросили разобрать логотип Михаила Антипина, арт-директора студии Quberten, которая занималась созданием экипировки для Матча всех звезд КХЛ-2017, разрабатывала логотип киберспортивной команды Virtus.pro, провела ребрендинг ХК «Амур». Также Михаил ведет телеграм-канал «Спортивный дизайн».

«Мы не стали делать бизнес-линч, потому что тут все совершенно очевидно. Нет смысла критиковать. Логотип непрофессиональный, вторичный, очень слабый», – сказал Антипин.

Представитель пресс-службы «Тамбова» отказался от комментариев, заявив, что вся информация по логотипу есть на сайте.

Телеграм-канал Александра Петрова, в котором футбола чуть меньше, но также горячо

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