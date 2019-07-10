Пришли

Главный трансфер – выкуп Николы Влашича. Красно-синие очень хотели оформить хорвата, да и сам футболист полюбил Москву, но смущала цена. «Эвертон» не планировал отпускать Влашича за копейки, а невыход ЦСКА в Лигу чемпионов сильно осложнил возможность покупок. Помогли связи Гинера и Усманова: армейцы выкупили Николу (по данным Transfermarkt за 15,7 млн евро), который признался, что это и было его единственным желанием.

Еще один выкупленный из аренды – Игорь Дивеев. Защитник «Уфы» провел половину сезона в Москве и убедил тренеров в том, что он готов играть на постоянной основе в топ-клубе. Два млн евро – и Дивеев обосновался на «ВТБ-Арене».

Третьим новичком стал защитник Звонимир Шарлия из хорватского «Славена». Аренда с правом выкупа. Покажет себя хорошо – будет ждать судьба первых двух.

Ушли

ЦСКА покинула легенда. Константин Базелюк перестал мыкаться по арендам и окончательно ушел в «Мордовию». На постоянную основу ушел и Сергей Ткачев. У полузащитника получился очень хороший сезон в Туле, там он и останется до 2021 года.

Ушел и Абель Эрнандес. Хрустальный форвард отыграл 15 матчей в чемпионате России, но так потенциал раскрыть в России и не сумел, забив всего трижды.

А вот главная потеря – это уход Родриго Бекао. Вряд ли кто-то предполагал, что защитник из второй бразильской лиги станет основным игроком команды, но у 23-летнего бразильца получилось. Теперь же он отправится в Италию – Бекао выкупил «Удинезе».

Конфликт

Крупных скандалов в ЦСКА уже давно не было, так что возможный приход в команду Сослана Джанаева можно описать скорее как «небольшую напряженность». Приглашение второго вратаря – инициатива Виктора Гончаренко, но в клубе ее разделяют далеко не все, сообщает Василий Конов. Тренер же настаивает на подписании свободного агента ради укрепления позиции второго вратаря перед стартом еврокубков.

Форма

Официального представления новых комплектов пока не было. Собственно, и в прошлом году форму на сезон болельщики увидели на футболистах лишь во время матчей группового этапа Лиги чемпионов. Но в интернет рендеры комплектов попали. Все по классике: однотонные красные, белые и черные майки для трех комплектов.

Цитата

ЦСКА устроил встречу с болельщиками в новом формате. Футболистов распределили по стадиону и дали каждому задание. Бийол и Сигурдссон играли в футбол с болельщиками, Набакин и Крынац разливали лимонад, Ахметов и Нисимура готовили плов в импровизированном кафе. Гончаренко даже пошутил на эту тему: «Сейчас мы знаем, если у клуба будут тяжелые времена, то у нас есть кому продавать плов, лимонад, Помаз (Илья Помазун) пиво будет продавать. Мы готовы к любому форс-мажору».

Товарищеские матчи

27 июня. ЦСКА – «Краснодар» – 0:1

30 июня. ЦСКА – «Спартак» – 1:3

3 июля. ЦСКА – «Ростов» – 1:2

9 июля. ЦСКА – «Рубин» – 4:0

Старт в РПЛ

1-й тур. 14 июля. «Крылья Советов» – ЦСКА

2-й тур. 20 июля. ЦСКА – «Оренбург»

3-й тур. 28 июля. ЦСКА – «Локомотив»

4-й тур. 4 августа. «Рубин» – ЦСКА

5-й тур. 11 августа. ЦСКА – «Сочи»

С 1992-го до Чалова-2019. Помнишь ли ты всех лучших бомбардиров чемпионата России?

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