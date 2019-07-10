Экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал, что разбирательство с бывшим клубом по поводу его операции может дойти до суда.

«Несмотря на то, что у нас сложились разногласия с нынешним руководством клуба, и мне пригрозили судом, я хочу чтобы вы знали, что душой и сердцем я всегда буду с «Локо». Девять прекрасных лет невозможно омрачить такими моментами. Спасибо большое Семину Юрию Павловичу за то, что позвал меня на награждение. Да и вообще – спасибо огромное за все», – написал Тарасов в инстаграме.

Точку зрения клуба изложил гендиректор железнодорожников Василий Кикнадзе: «Что касается Димы Тарасова, то о том, что он покинет наш клуб, сообщил ему я. Он был в это время в отпуске. Потом он попросил лечение в клинике, где оперировался Боря Ротенберг. Дима подумал, что смс клубного врача со словом «Хорошо», на его смс о том, что он будет оперироваться – это согласование с медицинским штабом. Мы так не считаем. Поэтому он оперировался за свои деньги».

Цена вопроса – 23 тысячи евро, из которых 10 тысяч сама операция, а еще 13 тысяч – реабилитация, сообщает «Чемпионат».

Тарасов выступал за «Локомотив» с 2010 года.

В составе московской команды Дмитрий выигрывал чемпионат России, а также трижды побеждал в Кубке России.

Тарасов – об уходе из «Локо»: «Ситуация неприятная была. Скоро все расскажу»

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