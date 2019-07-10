Из колонии в Белгородской области, где отбывают наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, сбежали двое заключенных.

По данным телеграм-канала Baza, примерно в 8:40 утра 10 июля заключенные Лисовицкий и Власов отогнули железные листы вокруг забора исправительной колонии и вышли на свободу. «Полиция подозревает, что сбежавших ждали на машине и побег был спланирован», – пишет источник.

В октябре 2018 года Мамаев, братья Кокорины и Александр Протасовицкий подрались с двумя чиновниками и водителем ведущей Первого канала.

Кокорины получили полтора года колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий – год и 5 месяцев.

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