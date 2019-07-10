Getty Images
Бывший игрок «Зенита», «Рубина» и «Крыльев» Корниленко завершил карьеру
Сергей входит в пятерку самых преданных футболистов «Крыльев»: он сыграл за самарцев 205 матчей.
Белорусский нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко завершил карьеру и войдет в штаб главного тренера команды Миодрага Божовича. Об этом рассказал председатель совета директоров самарцев Александр Фетисов.
«Сергей Корниленко – это мой друг и товарищ, и я, наверное, как все самарские болельщики, отношусь к нему с глубочайшим уважением. Он получил тяжелейшую травму в игре, действуя, как всегда, самоотверженно. У любого спортсмена приходит тот грустный момент, когда надо найти для себя, как дальше действовать.
Мы поговорили с ним, с Божовичем. Я думаю, он войдет в тренерский штаб нашей команды. Считаю, что это большое приобретение», – приводит слова Фетисова ТАСС.
- Корниленко выступал за «Крылья Советов» с 2011-го по 2019-й год. За это время он принял участие в 205 матчах, забив при этом 56 мячей – лучший показатель в российской истории клуба.
- По играм в составе самарцев 36-летний Корниленко находится на четвертом месте в российской истории – больше него за команду сыграли только Антон Бобер (288 матчей), Иван Таранов (248) и Денис Ковба (231).
Выкуп Влашича, уход Бекао и столкновение из-за Джанаева. Как ЦСКА провел межсезонье