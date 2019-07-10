Нападающий «Локомотива» и сборной России Федор Смолов рассказал, почему поддержал журналиста Ивана Голунова.

– Для меня дико, что в 2019 году у нас в стране до сих пор происходят такие ситуации. Что касается моего интереса к подобным новостям, футбол – это какой-то промежуток жизни. Карьера когда-то закончится. Я живу в стране и являюсь ее патриотом. Для меня важно, что у нас происходит, к чему все движется. Поэтому и интересуюсь политикой.

– У вас есть совместная фотография с Владимиром Путиным.

– Эта фотография – подарок от близкого человека. Мы обсудили и пришли к тому, что этот момент нужно повесить дома как память не столько о встрече, сколько о том, чего добилась сборная.

– Вы говорили, что проголосовали бы за Путина.

– Зачем говорить о прошлом, если сейчас лучше думать о нашем будущем! – сказал Смолов «Чемпионату».

6 июня 2019 года Иван Голунов был задержан по подозрению в распространении наркотиков. Сам журналист заявил, что его дело было сфальсифицировано.

11 июня Голунова освободили от ответственности. Позже МВД выпустило заявление, в котором сообщалось, что в действиях задерживавших и обыскивавших журналиста сотрудников полиции был выявлен ряд нарушений.

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