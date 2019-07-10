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Экс-игрок «Локомотива» О'Коннор снял трусы и размахивал гениталиями в шотландском отеле
Теперь бывший железнодорожник будет защищать свою честь в суде.
Бывший нападающий «Локомотива» Гарри О'Коннор обвинен в публичной непристойности и угрожающем и оскорбительном поведении.
Как сообщает BBC, футболист спустил брюки и трусы в шотландском отеле Marine (город Норт-Берик, округ Ист-Лотиан).
Помимо демонстрации гениталий, О'Коннор «вел себя угрожающе» и выкрикивал оскорбительные реплики. Против игрока возбудили дело, промежуточная дата его рассмотрения назначена на 2 октября. Судебное заседание пройдет 6 ноября.
- Шотландец выступал за «Локомотив» в 2006-2007 гг. и забил 7 мячей в 33 матчах.
- В 2012 году О'Коннор отыграл 6 матчей за «Томь», в которых забил один мяч.
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