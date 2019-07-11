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Немец Баду перешел из «Вольфсбурга» в «Спартак»
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Немецкий футболист Малкольм Баду перешел в московский «Спартак», сообщает пресс-служба столичного клуба.
Детали соглашения с 22-летним игроком не сообщаются.
Баду – воспитанник «Вольфсбурга», в последнее время выступал за вторую команду немецкого клуба, в составе которой провел 57 матчей, забил 3 мяча и отдал 14 голевых передач.
- Полузащитник привлекался в юношеские и молодежные сборные Германии, на чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет провел 3 матча, в которых забил один гол.
- В чемпионате России-2018/19 «Спартак» финишировал пятым и квалифицировался в Лигу Европы.
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