Экс-футболист «Спартака» Дмитрий Комбаров, перешедший в «Крылья Советов», в интервью «Р-Спорт» рассказал о скандале Дениса Глушакова и Массимо Карреры.

О Каррере

Каррера первые полгода чемпионского сезона был вообще идеален. Подходил к нам, советовался, спрашивал, как лучше сделать. А потом ситуация поменялась. У него заболело колено, и он перестал нас тренировать. Он это так объяснил. Все кардинально изменилось. Идет тренировка, а Массимо весь в телефоне и постоянно кому-то звонит. Мы решили командой собраться и подойти к тренеру. Спрашиваем, может, это мы что-то не то сделали? Что происходит? Он ответил, что у него просто болит колено.

О голосовом сообщении Глушакова

Я слышал это голосовое сообщение. Когда его вывалили в сеть, то преподнесли это как доказательство того, что Денис сливал тренера. Но даже я не услышал в этом сообщении «Давайте сольем!» или что-то в этом роде. Он просто рассказал кому-то о внутренней ситуации, творящейся в команде. Я даже не знаю, кому это сообщение было отправлено. Может быть, другу. Может быть, жене. Если взять каждого из нас, то наверняка, сидя на кухне со своим близким другом или семьей, и не такие вещи многие говорят. Если человек не будет выговаривать кому-то свои проблемы, он рано или поздно сойдет с ума. Повторю: лично я никаких доказательств какого-то слива в этом сообщении не увидел.

О ссылке Глушакова и Ещенко в дубль

Абсолютно не за лайк их отправили в дубль. Лайк был предлогом. Сами знаете, какая ситуация была на тот момент, между Денисом и тренером разгорался открытый конфликт. И Денис высказывался в сети, и тренер внутри команды делал жизнь Дениса, скажем так, не очень сладкой. Тренер хотел других отношений в команде, а лайки стали поводом. Вот Ещенко попал в эту ситуацию по несчастливой случайности в силу своей беззаботности и распахнутой души. Я даже не уверен, что Ещенко понял контекст того стихотворения, и вообще, читал ли он его. Я сам иногда ставлю лайк, просто увидев знакомого человека на фотографии и не читая сам пост. А внутри может быть жесть. Возможно, и в случае Ещенко это было так. Что касается Дениса, то я до сих пор не знаю, целенаправленно он лайкал тот пост или нет.

Сразу же сели в раздевалке всей командой с мыслью: «Надо что-то делать». Решили, что все подойдем к Каррере и попросим его простить и помиловать ребят. Но только мы приблизились к нему, как он сразу понял, за чем мы пришли. Даже не став нас слушать, Каррера сказал, что этот вопрос не обсуждается и стоит так: «Либо они, либо я.

32-летний Комбаров выступал за «Спартак» с 2010 года и стал с клубом чемпионом России.

Футболист перешел в «Крылья Советов» в июне 2019 года.

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