Нападающий «Локомотива» и сборной России Федор Смолов в интервью «Чемпионату» заявил, что мог перейти в английский клуб, но отказался из-за близости домашнего чемпионата мира.

О Юрии Семине

Юрий Палыч – легенда. Тут даже ничего добавлять не надо. Я счастлив, что мне довелось с ним работать. У нас в команде отличная атмосфера, которую контролирует именно тренер. Именно он находит подход. Плюс его тренировки. Его успех – это не просто так, а совокупность факторов.

О несостоявшемся трансфере в Англию

Декабрь 2017 – январь 2018 года. Мог перейти в «Вест Хэм». Клубы между собой договорились. Я сам решил не уезжать. У меня была травма. В Англии уже шел сезон, а у нас – отпуск. Я понимал, что, пока я восстановлюсь, пока наберу форму, пока адаптируюсь к скоростям даже на тренировках, пройдет много времени. Была высокая вероятность, что я не играл бы и не находился в тонусе. А там уже ЧМ-2018. Мы все к нему готовились так или иначе.

Теперь спокойнее отношусь. Я доволен тем, где нахожусь и какие сейчас условия, какие отношения с ребятами и руководством клуба. Но если поступит предложение, которое устроит «Локомотив», я буду серьезно думать.

Об отказе от алкоголя в сезоне-2018/19

На самом деле не весь сезон, а с февральских сборов. В отпуске выпивал, конечно. Уже не первый раз отказываюсь. Просто я пока в «Локо» провел меньше года. Может, для ребят это в новинку. В том же «Краснодаре» или «Урале» парни знают, что я долго не выпивал по ходу сезона. Да как-то в один из последних дней отпуска понял: сегодня вечером выпью вина, а потом до следующего отпуска без алкоголя. Ни с кем не общался. Сам к этому пришел внутри себя.

Смолов перешел в «Локомотив» из «Краснодара» перед стартом сезона-2018/19.

29-летний футболист забил за «Локо» семь мячей.

Смолов – о деле Голунова: «Дико, что в 2019 году у нас до сих пор происходят такие ситуации»

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