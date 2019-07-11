Смена капитана, расставание с Глушаковым и хитрый трансфер. Как «Спартак» провел межсезонье

Пришли

Главный трансфер красно-белых – Эсекиель Понсе, который настрелял 16 мячей в чемпионате Греции. За аргентинца «Спартак» заплатил 3 млн евро. Частью сделки, кажется, стал Андреа Романьоли – пятый вратарь «Ромы», у которой москвичи забрали Понсе. Вполне вероятно, красно-белые и «джаллоросси» прописали меньшую сумму за Эсекиля, чтобы итальянцы сэкономили на процентах первому клубу форварда «Ньюэллс Олд Бойз».

Еще одним новичком «Спартака» стал Малколм Баду – запасной дубля «Вольфсбурга». Как отметил Томас Цорн, парень, выступавший за молодежку сборной Германии, достался москвичам почти бесплатно. Кстати, интересы Баду представляет агенство TZS, в котором раньше работал Цорн.

И «Спартак» еще не закончил трансферную кампанию. В команду Кононова обязательно приедет плеймекер (например, Янис Хаджи или Гастон Рамирес), а еще растут слухи об уходе Гилерме из «Локомотива». Красно-белые готовы платить русскому бразильцу 3 млн евро в год + 3 млн евро подъемных за подписание.

Ушли

«Спартак» расторг контракт с тремя футболистами чемпионского состава: Глушаков уже подписал соглашение с «Ахматом», Комбаров – с «Крыльями Советов», а Боккетти договорился с «Вероной».

Главной потерей красно-белых стал Зе Луиш. Форвард из Кабо-Верде расплакался при прощании с одноклубниками и вернулся в Португалию. По разным данным, «Порту» заплатил за лучшего Зе РПЛ от 8,5 до 12 млн евро.

Скандалы

Учитывая, что любой эпизод в «Спартаке» рассматривается под микроскопом, то любой конфликт реально можно высосать из пальца. Но наибольший ажиотаж вызвала ситуация с Глушаковым – точнее, ее разрешение. Томас Цорн расформировал ОПГ «Ромашка» и отправил Дениса с Комбаровым на все четыре стороны. Теперь фанаты объединятся вокруг команды, а не будут ругаться из-за неоднозначного капитана.

Теперь сокровенную повязку будет носить Георгий Джикия, а подменять его будет Роман Зобнин.

Форма

И тут боссы «Спартака» порадовали фанатов – на форму вернулась классическая полоса. Домашний комплект – красная футболка с белой полосой, белые шорты и красные гетры.

Гостевой – белая футболка с красной полосой, красные шорты и белые гетры.

Для создания одного комплекта в среднем используется 16 переработанных пластиковых бутылок.

Цитата

Кто еще мог взорвать, как не Федун? Босс «Спартака» к 2023 году пообещал передать клуб в управление болельщикам.

«После долгих раздумий я решил: в 2023 году, когда мы завершим все инфраструктурные перестройки и, надеюсь, поищем новые источники для реального самофинансирования «Спартака», которые не будут зависеть от акционеров, клуб окажется готов к самостоятельному плаванию», – сказал король.

Вот тут можно прочитать, как Федун собирается это осуществить.

Товарищеские матчи

22 июня. «Спартак» – «Сочи» – 7:1

26 июня. «Спартак» – «Ростов» – 0:2

30 июня. «Спартак» – ЦСКА – 3:1

3 июля. «Спартак» – «Дьер» – 3:0

4 июля. «Спартак» – «Краснодар» – 1:2

Старт в РПЛ

1-й тур. 13 июля. «Спартак» – «Сочи»

2-й тур. 20 июля. «Ростов» – «Спартак»

3-й тур. 27 июля. «Тамбов» – «Спартак»

4-й тур. 3 августа. «Спартак» – «Динамо»

5-й тур. 11 августа. «Ахмат» – «Спартак»

Как готовились к сезону другие клубы РПЛ:

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