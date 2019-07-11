Нарисуй логотип для «Тамбова»! Не пропусти конкурс от Eurosport.ru Вконтакте
А вдруг в клубе прислушаются?
Eurosport.ru спасает ФК «Тамбов» и объявляет конкурс под названием «Нарисуй логотип для «Тамбова».
Свой креатив можно присылать в группу Вконтакте. Мы уверены, что у вас получится не хуже, а самые крутые работы мы разместим на сайте и попробуем достучаться до клуба.
- Новый логотип похож на эмблему ФК «Красный-СГАФКСТ», который выступает в зоне «Центр» ЛФЛ.
- 14 июля «Тамбов» проведет первый матч в РПЛ против действующего чемпиона «Зенита».
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