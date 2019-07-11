Экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов опроверг информацию из статьи ТАСС, в которой сообщалось, что агент игрока предлагал «Локомотиву» продлить контракт на время реабилитации после травмы (3-4 месяца) с зарплатой 400 тысяч евро.

«Как показала информационная практика, если отсутствует правда за спиной, в ход идут заказные, лживые статейки. Вранье», – написал Тарасов в сторис инстаграма.

Тарасов выступал за «Локомотив» с 2010-го по июль 2019 года.

Футболист и клуб спорят на тему, кто должен был оплачивать операцию Тарасова стоимостью 23 тысячи евро.

«Мне пригрозили судом, но душой я с «Локо». Тарасов и клуб спорят из-за операции за 23 тысячи евро

Качай приложение Eurosport для iOS или Android