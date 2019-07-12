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Кудряшов стал игроком «Сочи»

Кудряшов стал игроком «Сочи»
Eurosport

1 час назадОбновлено 22 мин. назад

У новичка Премьер-лиги подбирается неплохая компания.

Защитник сборной России Федор Кудряшов определился с вариантом продолжения карьеры.

32-летний футболист пополнил состав «Сочи» – новичка российской Премьер-лиги. Команда официально объявила о трансфере, также представив армянского форварда Александра Карапетяна.

  • Кудряшов выступал за «Спартак», «Химки», «Томь», «Краснодар», «Терек», «Рубин» и турецкий «Башакшехир».
  • В первом туре РПЛ «Сочи» сыграет со «Спартаком».

Кудряшов: «Ребятам из нежного поколения стоит дать по голове. Уважения к старшим почти не осталось»

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