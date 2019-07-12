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Кудряшов стал игроком «Сочи»
У новичка Премьер-лиги подбирается неплохая компания.
Защитник сборной России Федор Кудряшов определился с вариантом продолжения карьеры.
32-летний футболист пополнил состав «Сочи» – новичка российской Премьер-лиги. Команда официально объявила о трансфере, также представив армянского форварда Александра Карапетяна.
- Кудряшов выступал за «Спартак», «Химки», «Томь», «Краснодар», «Терек», «Рубин» и турецкий «Башакшехир».
- В первом туре РПЛ «Сочи» сыграет со «Спартаком».
Кудряшов: «Ребятам из нежного поколения стоит дать по голове. Уважения к старшим почти не осталось»
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