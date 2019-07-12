«Зенит» снова затащит

Традиция последних лет в РПЛ – чемпионами становятся команды, которые чемпионства совсем не заслуживали. «Зенит» мог повторить пример «Спартака»-2017 и «Локомотива»-2018, но сначала шикарно отработал зимнее окно, а затем блестяще преобразился весной. Позитивная динамика и общее настроение после чемпионства – главная причина, почему Семак снова выиграет.

Бонус – существенный апгрейд на флангах защиты. Судя по Суперкубку, Игорь Смольников приходит в себя – его рывков не хватало «Зениту» уже несколько лет. Слева заходит чрезвычайно атакующий Дуглас Сантос. Бразилец был в тройке лучших у «Гамбурга» по обводкам, передачам под удар и ассистам. Агрессивность крайнего защитника – важнейшее качество для команды, где за ширину отвечают именно фулбеки.

Артем Дзюба и Себастьян ДриуссиGetty Images

Даже если соперники перестроятся и выкупят идеи Семака, «Зенит» всегда может рассчитывать на гениальные связки. В центре защиты – мощный Иванович и пасующий Ракицкий. В опорной – прогрессирующий Оздоев и цепкий Барриос. В атаке – пластичный Азмун и перегруппировавшийся Дзюба. Коннект между Сантосом и Дриусси слева еще нужно установить, но на бумаге они тоже дополняют друг друга: первый рвет фланг, второй – ассистирует после смещений в центр.

У конкурентов такого разнообразия и мощи точно нет: «Краснодар» перестраивает полузащиту (всегда болезненный процесс), ЦСКА и «Локомотив» – центр защиты (важное место и для тех, и для других), «Спартак» – всю команду целиком.

Смолов снова попадет на обложки

После культовой паненки на ЧМ Федор провел худший сезон за последние годы. Смолов забил всего шесть мячей – в два раза меньше, чем в последней кампании за «Краснодар» (тогда было 14), и в три раза меньше, чем в лучшей в карьере (2015/16, 20 голов). Такой регресс легко объясним – в «Краснодаре» Федору невероятно везло с реализацией, когда-то его просто должен был накрыть спад.

Сам Смолов говорил, что перед ЧМ снизил требования к себе, а Игорь Шалимов (тренер, работавший с ним в «Краснодаре») утверждал – страйкер зря перестроил игру и стал загонять себя на фланги. В «Локомотиве» это помножилось на новый стиль – команда меньше владеет мячом, у Смолова меньше возможностей пробить (3 удара по сравнению с 4,5 в «Краснодаре»), игра не заточена только под него.

Едва ли дядюшка Семин резко отойдет от своей модели, но Смолов точно получит больше времени – травма Фарфана дает шанс. Федор может использовать опцию для взаимодействия с Миранчуками: братья прогрессируют, продвигаются в состав сборной и выходят на ведущие роли в лиге. Их креатив – база, которая нужна Смолову для камбэка.

Суперкубок против «Зенита» показал – Федор ударно поработал на тренировках. Он отлично забегал за спину защите (первый гол), принимал мячи в опорной (второй), стягивал на себя защитников и освобождал пространство для партнеров. Миранчуки сделают все, чтобы это не была случайная вспышка.

«Спартак» уволит Кононова

Между сезонами РПЛ не такая длинная дистанция, как между кругами – разумнее делать выводы по разнице между осенью и весной. «Спартак» однозначно не стал сильнее и завершил прошлую кампанию на негативе. Кононову не хватило трех месяцев, чтобы внедрить стиль с упором на владение – лучшие отрезки «Спартак» выдавал после быстрых комбинаций.

Олег КононовGetty Images

Важнейшим звеном в таких атаках был Зе Луиш – он наладил взаимопонимание и с Ханни (десятка), и с Луисом Адриано (второй страйкер), и с Фернандо (оттянутый плеймейкер). После его ухода «Спартак» лишился не просто лучшего бомбардира и целой трети xG по прошлому сезону, но и возможности хотя бы временно перейти на игру, которая дается команде проще и лучше.

По сути, Кононов остался без подстраховки – если команда не научится создавать треугольники и доводить мяч до штрафной через короткий пас, Олега выставят на мороз. Исполнителей под любимый стиль пока тоже нет – «Спартак» лишь подводит тренера, который уже лишился доверия фанатов.

«Динамо» ворвется в еврокубки

Тут всегда есть элемент риска: когда у «Динамо» появляется приличный бюджет, боссы имеют привычку сходить с ума и рушить даже самые прочные стены. Похоже, это не тот случай. Во-первых, клуб сохранил Дмитрия Хохлова; во-вторых, убрал Романа Широкова – в холодной войне «Динамо» заняло сторону тренера.

Выбор оправданный. Несмотря на 12-е место в прошлом сезоне и интрижки со стыками, команда провела как минимум добротный год. Трансформировать его в результаты помешало невезение: по качеству игры в атаке «Динамо» уступило только пятерке топ-клубов. Проблемы были с реализацией – команда забила на шесть голов меньше ожидаемого. Это худший результат в стране.

Чтобы катапультироваться вверх по таблице, нужно лишь сохранить тот же уровень игры – реализация не может подводить вечно. Это проверено клубами АПЛ и аналитиками, которые следят за метрикой на их примере. Настроение поднимает еще один фактор – Хохлов построил вторую по надежности защиту лиги после «Ростова». Вместе с эмоциями от переезда на новый стадион это дает чуть ли не гарантию успеха.

Карпин станет лучшим тактиком РПЛ

После возвращения в футбол Валерий поступательно покоряет тактических гиков. Сначала Карпин сделал «Ростов» королями стандартов – их розыгрыши до сих пор лучшие в России. Потом Валерий выстроил самую крепкую оборону в стране – это подтверждается не только реальной таблицей, но и ожидаемыми голами соперников. По обоим показателям «Ростов» – первая команда лиги.

Валерий КарпинGetty Images

Летом Карпин добрался до главного – «Ростов» практиковал схему с четырьмя защитниками вместо привычной пятерки. Вероятно, этот ход – желание прибавить в позиционной атаке и исправить главный недостаток в игре. Продление Романа Еременко в этой связи – отличная новость. Плеймейкер еще в прошлом сезоне выделялся передачами вразрез, за лето он еще лучше сыграется с партнерами. Новая схема сама по себе обеспечит ему больше опций для паса.

Глушаков сделает кайф из «Ахмата»

Известно, что Дениса активно предлагали «Ростову», но Карпин лично отказался от игрока, с которым уже работал. Учитывая настрой Валерия на будущее, все понятно: тренер выстраивает схему, в которой Глушаков всегда был обузой для команды без мяча. Научить Дениса оглядываться по сторонам и следить за соперником не смогли ни Каррера, ни Кононов.

«Ахмат» использует пятерку защитников – в теории недостатки Глушакова если и будут проявляться, то крайне редко. Но в Грозном уже есть похожий полузащитник – Олег Иванов тоже недорабатывает в обороне, зато компенсирует это умной игрой в пас. Он – главный архитектор атак «Ахмата».

Связка Иванова и Глушакова может сделать команду самой открытой и зрелищной в лиге. Оба стареют, оба ленятся в обороне, но оба обладают классными качествами в атаке. Если Иванов продвигает мяч, то Глушаков может замкнуть и дальним ударом, и подключением в штрафную.

«Тамбов» будет развлекать

Другого выхода у команды, которая начинает сезон в чужом городе, реально рассчитывала на сделку с Яя Туре и тренируется под руководством Александра Григоряна, нет. Коуч «Тамбова» – возможно, самый интересный персонаж в РПЛ. На телике Григорян подчеркивал разницу между Моцартом и Сальери, на пресс-конференциях регулярно смущал репортеров, а в раздевалке – ломал руку после удара об шкаф.

Футбольные идеи Григоряна – еще один положительный нюанс. Его «Анжи» не парковал автобус, даже когда большинство команд РПЛ переходили к пятерке защитников. Его «Луч» пытался скопировать идеи Гвардиолы, даже играя в ФНЛ. Александр приходил в «Тамбов» с лютым скандалом, но вполне вероятно, что мы увидим самого бодрого новичка лиги со времен «Сибири»-2010.

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