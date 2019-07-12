Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о трансфере Алексея Сутормина, который стал одним из самых неоднозначных в РПЛ.

«Ситуация простая. Мы были заинтересованы в игроке, вели переговоры. Для нас тоже было неожиданно, что он достаточно быстро выбрал «Рубин». Ну, «Рубин» так «Рубин». В дальнейшем мы продолжали контактировать на случай того, если есть какие-то варианты. Они обнаружились. Я не вижу абсолютно никаких проблем. Финансовые условия – не моя компетенция.

Думаю, Леша с удовольствием перешел в «Зенит». Возможно, он поехал в Казань из-за того, что в какой-то момент затянулись переговоры, но совершенно точно никто никого не заставлял переходить. Все с согласия игрока. В футболе не такие жесткие трансферные законы, как в хоккее. Бывают конфликтные ситуации, но против воли никто никуда не уходит», – цитирует 43-летнего Семака «Чемпионат».

Сутормин перешел в «Зенит» через несколько дней после трансфера из «Оренбурга» в «Рубин».

«Зенит» 14 июля стартует в чемпионате России домашним матчем против «Сочи».

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