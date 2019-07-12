Покупка Камболова, травмы Газинского и Классона, победа в турнире. Как «Краснодар» провел межсезонье

Пришли

Краснодарцы открыли трансферное окно одними из первых: в конце мая объявили о подписании бразильца Кайо у португальской «Санта-Клары». 23-летний футболист обошелся клубу в 300 тысяч евро. Потом «быки» купили игрока «Зволле» Юнеса Намли – датчанина марроканского проихождения.

Топовым трансфером стал переход из «Рубина» 29-летнего Руслана Камболова. Он подписал контракт, рассчитанный до лета 2021 года.

Также «Краснодар» усилился полузащитником сборной Нидерландов Тонни де Вильеной, который прибыл в расположение команды на тренировочных сборах. Он выбирал между «Краснодаром» и «Спартаком». Мурад Мусаев обещает, что с трансферами еще не закончено, ведь в первых матчах команде не помогут травмированные Виктор Классон и Юрий Газинский.

Ушли

Команду покинул Шарль Каборе, который провел в «Краснодаре» четыре года. Свой российский этап карьеры он продолжит в московском «Динамо».

По обоюдному согласию был расторгнут контракт с Романом Шишкиным, а ранее в чешский «Теплице» уехал 22-летний Евгений Назаров.

Скандалы

В общем-то, ничего тянущего на метку «скандал» в обычно мирном «Краснодаре» не произошло. Павел Мамаев, которого еще ассоциируют с этим клубом, успел проиграть апелляцию и уехать по этапу в колонию общего режима вместе с друзьями. Но это не скандал – Кокорин и Мамаев стали нормой жизни.

Мурад Мусаев не может руководить игрой команды в Лиге чемпионов со скамейки – у него отсутствует тренерская лицензия Pro. Это тоже не скандал – как минимум неприятность, к которой краснодарцы с честью приспособятся.

Мурад МусаевGetty Images

На скандальчик тянет ситуация с тренировочных сборов – перед товарищеским матчем «Краснодара-2» против венгерского «Халадаша» украинский игрок соперника Юрий Габовда написал в инстаграме: «Завтра играем против «Краснодара». Как минимум одна москальская рожа ляжет, коэффициент на красную карточку 1.01. Слава Украине!»

Габовда потом утверждал, что это не его рук дело и его страничку взломали, но на всякий случай тренеры «Халадаша» не выставили его на игру.

Форма

Puma выкатила «Краснодару» стильную форму в классических цветах клуба. Домашняя – черно-зеленая, гостевая – белая со светло-серыми вкраплениями.

Цитата

Мусаев пожаловался на судей, посчитав, что некоторые спорные решения помешали «Краснодару» завоевать серебряные медали чемпионата России.

«В матче с «Локомотивом» на 70-й минуте нам поставили пенальти и дали удаление – ничего из этого вообще не было. Игра с «Динамо». При счете 0:0 в ворота «Динамо» не ставят явный пенальти, хотя судья находится в двух метрах от эпизода. Тот матч – тоже далеко не лучший для нас, но это две большие ошибки, которые были признаны и серьезно повлияли на таблицу. Но ссылаться на невезение я не могу. По ходу сезона где-то мы вырывали победу в равных матчах, где-то – наоборот. Но когда на первый план выходят судьи – обидно», – цитирует тренера Sports.ru.

Товарищеские матчи

20 июня. «Краснодар» – «Чайка» – 2:2

27 июня. «Краснодар» – ЦСКА – 1:0

30 июня. «Краснодар» – «Ростов» – 3:0

4 июля. «Краснодар» – «Спартак» – 2:1

5 июля. «Краснодар» – «Урал» – 0:2

7 июля. «Краснодар» – «Крылья Советов» – 1:2

Игры против ЦСКА, «Ростова» и «Спартака» «Краснодар» провел в рамках межсезонного турнира, который «быки» выиграли. Удивительно, но второе место занял «Ростов».

Старт в РПЛ

1-й тур. 14 июля. «Ахмат» – «Краснодар»

2-й тур. 20 июля. «Уфа» – «Краснодар»

3-й тур. 27 июля. «Краснодар» – «Сочи»

4-й тур. 3 августа. «Зенит» – «Краснодар»

5-й тур. 10 августа. «Краснодар» – «Рубин»

Как готовились к сезону другие клубы РПЛ:

Выкуп Влашича, уход Бекао и столкновение из-за Джанаева. Как ЦСКА провел межсезонье

Смена капитана, расставание с Глушаковым и хитрый трансфер. Как «Спартак» провел межсезонье

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