Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич поучаствовал в блиц-опросе для «Спорт-Экспресса», где дал краткие ответы на разнообразные вопросы.

– Кто станет чемпионом в следующем сезоне?

– ЦСКА.

– Кто станет лучшим бомбардиром?

– Чалов.

– Защитник, который не нравится тебе больше всего?

– Нет такого.

– ЦСКА одним словом?

– Семья.

– Россия одним словом?

– Мощь.

– Хорватия-1998 или Хорватия-2019?

– 2019.

– Акинфеев или Субашич?

– Или.

– Лучшее место в мире?

– Сплит.

– Любимая кричалка фанатов ЦСКА?

– Кирилл Набабкин – ухажер для твоей мамки.

21-летний Влашич перешел в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды.

Летом 2019-го он подписал полноценный контракт с армейцами.

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