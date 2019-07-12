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«Кирилл Набабкин – ухажер для твоей мамки». Влашич назвал любимую кричалку
Это высокая поэзия.
Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич поучаствовал в блиц-опросе для «Спорт-Экспресса», где дал краткие ответы на разнообразные вопросы.
– Кто станет чемпионом в следующем сезоне?
– ЦСКА.
– Кто станет лучшим бомбардиром?
– Чалов.
– Защитник, который не нравится тебе больше всего?
– Нет такого.
– ЦСКА одним словом?
– Семья.
– Россия одним словом?
– Мощь.
– Хорватия-1998 или Хорватия-2019?
– 2019.
– Акинфеев или Субашич?
– Или.
– Лучшее место в мире?
– Сплит.
– Любимая кричалка фанатов ЦСКА?
– Кирилл Набабкин – ухажер для твоей мамки.
- 21-летний Влашич перешел в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды.
- Летом 2019-го он подписал полноценный контракт с армейцами.
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