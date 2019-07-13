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Бросил пить и принял крещение. Угадай, стриптизер из мемов или бразилец из РПЛ
Для 11 из 11 нужно знать и футбол, и факты про Рикардо Милоса.
После чемпионата мира-2018 в России массово оставались иностранцы, которым понравилась русская культура и местные девушки. Бразилия подарила Руси не только парня, кричащего «******* [Офигенно], братан», но и Рикардо Милоса.
Этот стриптизер попал в ВК-паблики и стал мемом. На видео и гифках накачанный парень в красной бандане танцует в трусах цвета американского флага и призывно подмигивает кисам с экрана. Осторожно, при просмотре оригинала уберите детей и гетеросексуалов от экранов.
Перед стартом нового сезона РПЛ легко позабыть о бразильцах из «Спартака», «Зенита» и других клубов. С Eurosport.ru можно проверить, отличишь ли ты Рикардо Милоса от легионера русской футбольной фирмы.
- Новый сезон РПЛ стартовал 12 июля ничьей в матче «Арсенал» – «Динамо» (1:1).
Чемпионство «Зенита», камбэк Смолова, Карпин – лучший тактик страны. Что случится в новом сезоне РПЛ