Квизы

После чемпионата мира-2018 в России массово оставались иностранцы, которым понравилась русская культура и местные девушки. Бразилия подарила Руси не только парня, кричащего «******* [Офигенно], братан», но и Рикардо Милоса.

Этот стриптизер попал в ВК-паблики и стал мемом. На видео и гифках накачанный парень в красной бандане танцует в трусах цвета американского флага и призывно подмигивает кисам с экрана. Осторожно, при просмотре оригинала уберите детей и гетеросексуалов от экранов.

Перед стартом нового сезона РПЛ легко позабыть о бразильцах из «Спартака», «Зенита» и других клубов. С Eurosport.ru можно проверить, отличишь ли ты Рикардо Милоса от легионера русской футбольной фирмы.

Новый сезон РПЛ стартовал 12 июля ничьей в матче «Арсенал» – «Динамо» (1:1).

Чемпионство «Зенита», камбэк Смолова, Карпин – лучший тактик страны. Что случится в новом сезоне РПЛ

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