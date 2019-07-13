Лопырева: «Имея образование, опыт и круг общения, справлюсь с управлением футбольным клубом»
Чемпионат России с Викой станет еще ярче.
Посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева может продолжить карьеру в футболе.
«У меня уже есть пара предложений, но моему сыну только пять месяцев. Не хочу упустить счастье видеть, как он растет. Разумеется, моя работа в футболе не закончена. Думаю, мы не раз еще встретимся и поговорим на профессиональные темы.
Хотела бы я управлять футбольным клубом? Думаю, я вполне могла бы участвовать в подобном процессе, и так кажется не только мне. Имея образование, опыт, и круг общения, думаю, что справлюсь», – цитирует Лопыреву «Спорт-Экспресс».
- Недавно Лопырева посетила женский ЧМ по футболу в качестве посла ФИФА.
- А заодно заехала на финал «Ролан Гаррос».
Лопырева выложила фото с сыном Лео в футболке Месси. И еще несколько ослепительных кадров
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