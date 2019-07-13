В пятницу матчем тульского «Арсенала» и «Динамо» стартовал новый сезон чемпионата России. Но форварда «Зенита» Артема Дзюбу занимал совсем другой матч.

Все внимание футболиста было приковано к полуфиналу Уимблдона между Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером. Дзюба вел трансляцию в сторис инстаграма, в самом начале дав понять, что болеет за швейцарца. В последнем гейме и эмоциях Артема Дзюба – квинтэссенция этого напряженного матча. Конечно же, Артем смотрел матч на Eurosport.

Федерер в четырех сетах обыграл Надаля – 7:6, 1:6, 6:3, 6:4. В финале Уимблдона-2019 он сыграет с Новаком Джоковичем.

Легендарный швейцарский теннисист сыграет за девятый трофей на английском мэйджоре.

Бекхэм, Фергюсон, Грант и Лоу – все звезды на матче Федерера и Надаля

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