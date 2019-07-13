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«Зенит» отдал Эрнани в аренду «Парме»

«Зенит» отдал Эрнани в аренду «Парме»
Eurosport

17 мин. назад

Бразилец не смог прижиться в Петербурге.

Бразильский полузащитник «Зенита» Эрнани проведет сезон-2019/20 в итальянской «Парме» на правах аренды.

Контракт действует до конца следующего сезона. Петербуржцы официально сообщили о трансфере на сайте клуба.

  • 25-летний футболист присоединился к «Зениту» в конце 2016 года, в августе 2017 был арендован «Сент-Этьеном».
  • За «Зенит» Эрнани провел 37 матчей, забил один мяч и отдал два ассиста.

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