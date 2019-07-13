Переход защитника «Зенита» Александра Анюкова к тренерской карьере откладывается – он проведет сезон-2019/20 в составе «Крыльев Советов» в качестве игрока.

«Зенит» официально объявил о возвращении 36-летнего футболиста в Самару, соглашение действительно до конца следующего сезона.

Ранее сообщалось, что Анюков завершил спортивную карьеру и стал помощником Сергея Семака в тренерском штабе «Зенита».

Анюков – уроженец Самары, он начал карьеру в «Крыльях» в 2000 году, а в 2005-м стал игроком «Зенита».

За петербургский клуб он отыграл 417 матчей, забил 13 мячей и отдал 30 ассистов. В составе сине-бело-голубых он стал пятикратным чемпионом России, по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

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