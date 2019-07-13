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«Краснодар» подписал нападающего сборной Швеции Берга

«Краснодар» подписал нападающего сборной Швеции Берга
Eurosport

1 минуту назад

Вот это усиление под Лигу чемпионов!

«Краснодар» объявил о еще одном новичке – состав бронзового призера РПЛ-2018/19 пополнил нападающий сборной Швеции Маркус Берг.

32-летний страйкер достался «быкам» бесплатно и подписал контракт на 1 год. Последним клубом шведа был «Аль-Айн» из ОАЭ, соглашение с которым у него истекло этим летом.

  • За два сезона в Эмиратах Берг провел 60 матчей и забил 46 мячей.
  • В составе сборной Швеции страйкер наколотил 19 мячей в 71 игре.
  • Ранее «Краснодар» усилился футболистами Намли, Виленой, Кайо, Камболовым и Идрисси.

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