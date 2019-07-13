Странный трансфер Мурило, скандал с Тарасовым и Суперкубок. Как «Локомотив» провел межсезонье

Пришли

Железнодорожники купили у «Уфы» правого защитника Дмитрия Живоглядова, а в центр обороны приобрели у «Крузейро» бразильца Мурило. С трансфером Мурило возник конфуз – его подписали, не посоветовавшись с Юрием Семиным. Своенравный коуч сперва даже не взял новичка на сбор в Австрию, но потом сменил гнев на милость и выпустил в старте в матче за Суперкубок.

Еще «Локо» выкупил у «ПСЖ» опорника Гжегожа Крыховяка, который в прошлом сезоне выступал за красно-зеленых на правах аренды.

Ушли

Потерь у «Локомотива» много: Игорь Денисов закончил с футболом, конракты с Дмитрием Тарасовым и Тарасом Михаликом продлевать не стали, причем Тарасов покинул клуб не без скандала. Еще один Денисов – Виталий – перешел в «Рубин», как и Хвича Кварацхелия. Уход молодого грузина стал для боссов и тренеров «Локо» внезапным – оказалось, на игрока, права которого принадлежали «Рустави», всерьез рассчитывали.

Сменить «Черкизово» на другой московский стадион, вероятно, на спартаковский, готов голкипер Гилерме – почти наверяка он уйдет в конце календарного года.

Скандалы

В «Локомотиве» бурлило все межсезонье. Сперва все обсуждали странный трансфер Мурило, потом не доглядели за Кварацхелией, а напоследок с набросом выступил Тарасов. Он прибыл на встречу с болельщиками и награждение серебряными медалями на костылях и пообещал рассказать все о своем уходе. Оказалось, что клуб отказался оплачивать футболисту операцию.

«Врач долго смотрел и один в один повторил те же слова, которые мне сказали на УЗИ: необходима операция. Я, честно говоря, ***** [охренел] – мне отказали в продлении контракта, восстановление после операции займет 2-2,5 месяца, а трансферное окно закроется в августе. Я осознал, в какую жопу попал.

После этого я пришел попросить свой родной клуб, в котором провел девять лет, помощи: восстановиться, например, с дублем. Мне нужна была футбольная практика, чтобы набрать форму. Я все это объяснил и получил в ответ категоричное «нет». Но дальше я просто охренел. Окей, мне сказали «нет». Но потом меня спрашивают в лоб: «А тебе кто будет операцию оплачивать?» – рассказал Дмитрий. Кикнадзе отрицает необходимость операции. Он уже пригрозил, что дело может дойти до суда.

Отношения выясняли не только с футболистами, но и с болельщиками. Цены на абонементы взлетели на 35 процентов, и фанаты выразили протест на Суперкубке: они промолчали первые 35 минут матча. Кикнадзе не понял, в чем проблема, и пообещал разобраться. На начало июля «Локо» реализовал чуть больше трех тысяч абонементов – почти вдвое меньше, чем год назад. Но завоеванный в борьбе с «Зенитом» Суперкубок, вероятно, поможет ситуации.

Форма

Компания Under Armour серьезно подошла к разработке дизайна. «Комбинация инновационных технологий, эксклюзивный дизайн и традиционная для команды цветовая палитра», – так описывается комплект домашней формы железнодорожников.

Основной тон выездной футболки – белый. «При создании этого комплекта дизайнеры вдохновлялись атрибутами железных дорог», – объясняется в твиттере.

Третью форму сшили в графитово-красных тонах, в которые раскрашено большинство пригородных электричек Московской железной дороги (МЖД).

Цитата

Федор Смолов после победы в СуперкубкеGetty Images

«Я не первый раз отказываюсь от алкоголя. Просто я в «Локо» пока провел меньше года. Может, для ребят это в новинку. В том же «Краснодаре» или «Урале» парни знают, что я долго не выпивал по ходу сезона.

Считаю, что не стоит столько внимания уделять этой ситуации. Это выбор каждого. Не вижу ничего криминального в том, что кто-то выпивает», – рассказал Федор Смолов, который теперь трезвенник-язвенник.

Товарищеские матчи

24 июня. «Аустрия» (Австрия) – «Локомотив» – 1:3

27 июня. «Злин» (Чехия) – «Локомотив» – 2:4

30 июня. «Локомотив» – «Жилина» (Словакия) – 0:0

Старт в РПЛ

1-й тур. 15 июля. «Локомотив» – «Рубин»

2-й тур. 21 июля. «Локомотив» – «Тамбов»

3-й тур. 28 июля. ЦСКА – «Локомотив»

4-й тур. 3 августа. «Крылья Советов» – «Локомотив»

5-й тур. 11 августа. «Локомотив» – «Урал»

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