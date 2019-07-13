Булыкину отказали в регистрации на выборы – у него было 11,3% недействительных подписей

Бывшему футболисту сборной России Дмитрию Булыкину отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму.

«Получил предварительный отказ из комиссии, количество недействительных подписей на 1,3% превышает допустимый предел. Я предпочитаю бороться законными методами и направляю в комиссию юристов.

Во всяком случае, это для меня первый большой опыт участия в политической жизни Москвы. Спасибо всем за поддержку», – написал Булыкин в фейсбуке.

В документе, который Булыкин прикрепил к посту, указано, что среди 100% подписей, собранных в его поддержку, было обнаружено 11,3% недействительных.

На клубном уровне Булыкин выступал за «Локомотив», «Динамо», «Байер», «Аякс» и другие клубы. В марте 2016 года завершил карьеру.

«Полагаю, подписи Булыкина – подделка». Соболь против экс-форварда сборной на выборах в Мосгордуму

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