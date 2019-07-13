«Спартак» в матче первого тура чемпионата России-2019/20 на своем стадионе обыграл «Сочи» – 1:0.

Единственный мяч в компенсированное ко второму тайму время забил француз Самуэль Жиго. Как выяснилось, во время голевого эпизода защитник красно-белых нарушил правила, схватив за голову капитана сочинцев Евгения Песегова.

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов не сомневается: в эпизоде с голом Жиго действовал не по правилам. «Жиго, когда выпрыгивал после подачи углового, опирался на игрока «Сочи». Чистейшее нарушение, если бы это было в середине поля, он свистнул бы. А тут – конъюнктура опять. Испугался пенальти дать в ворота «Спартака» и поспешил засчитать гол», – приводит слова Хусаинова «Спорт-Экспресс».

Возможный пенальти, о котором говорят эксперты, случился в первом тайме: спартаковский защитник Николай Рассказов левой ногой сыграл в мяч и выбил его за пределы поля, а правой – попал в соперника. Москалев назначил угловой.

Неназначенный пенальти в ворота «Спартака», скриншот №1Eurosport

Неназначенный пенальти в ворота «Спартака», скриншот №2Eurosport

А вот еще один эпизод из первого тайма: Джано Ананидзе отмахнулся от Ивана Новосельцева. Реакции арбитра не последовало.

Автор победного мяча Жиго в первом тайме едва не подарил «Сочи» опаснейший штрафной: француза спасло только то, что судья не обратил внимания на эпизод.

А здесь Москалев не наказал желтой карточкой Зелимхана Бакаева.

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко и вовсе выразил уверенность, что главный арбитр матча Владимир Москалев испытывал симпатии к красно-белым. «Позорная игра, позорное судейство и нелогичная победа с дурным голом – это чисто кононовский стиль, который сформировался еще в прошлом сезоне. Почему позорное судейство? Пенальти не назначил, пару штрафных. Жиго, забивший победный мяч, уже должен был быть удален к этому моменту. В конце второго тайма он потащил игрока за майку, там должна была быть вторая желтая.

Я перед стартом чемпионата говорил, что одна из главных проблем – это незрячие судьи, которые в девяти из десяти случаев ошибаются в ту сторону, у которых побольше бюджет. На мой взгляд, в матче было заряженное судейство. А эти добавленные семь минут... Человек отрабатывал, даже дуракам все понятно», – сказал Червиченко в интервью Sport24.

В прошлом сезоне «Спартак» под руководством Кононова финишировал пятым и квалифицировался в Лигу Европы.

Во втором туре РПЛ-2019/20 красно-белые сыграют с «Ростовом», матч пройдет в Ростове-на-Дону.

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