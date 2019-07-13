Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал исход матча против «Сочи» (1:0), а также возможную покупку голкипера «Локомотива» Гилерме.

«Неудовлетворение от игры есть. Я уверен, что и команда это понимает. В первом тайме и во втором должны были играть иначе, не давать сопернику проводить атаки и лучше распоряжаться мячом. Мы много теряли мяч при выходе из обороны в первом тайме. Две неплохие атаки в первой половине встречи мы не завершили. Победа греет душу, но надо двигаться дальше, чтобы игра тоже соответствовала.

Я сторонник игры низом и в одно касание. Скорее всего, причина большого количества навесов – психологический момент. Футболисты хотели выиграть и пытались продавить за счет длинных передач на Жиго, когда он пошел вперед. «Сочи» сидел низко, а времени на комбинации у нас было мало», – приводит слова Кононова Sports.ru.

А вот что коуч красно-белых сказал по поводу Гилерме: «Он хороший футболист и принес пользу «Локомотиву» в плане достижения результата. Он игрок сборной России, а где ему быть – решаем не мы, а руководство «Локомотива». Максименко – будущее «Спартака». Такой молодежью мы дорожим».

Матч против «Сочи» стал для «Спартака» первым в РПЛ-2019/20. В следующем туре команда Кононова сыграет с «Ростовом».

В прошлом году «Спартак» финишировал пятым и квалифицировался в Лигу Европы.

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