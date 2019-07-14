Фанаты «Урала» напали на болельщиков «Уфы» перед игрой в Екатеринбурге

13 июля «Урал» в рамках первого тура РПЛ-2019/20 выиграл у «Уфы» – 3:2.

Как сообщает «Екатеринбург Онлайн», перед игрой фанаты «Урала» атаковали группу болельщиков «Уфы». 16 уфимцев, среди которых были девушки, прогуливались неподалеку от «Екатеринбург Арены», когда на них напали несколько десятков человек.

«Составлен один административный протокол – в отношении нашего болельщика. А гости после матча уехали», – сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Голами в составе «Урала» отметились Эрик Бикфальви (дважды) и Юрий Бавин, в составе «Уфы» – Андрей Козлов и Даниил Фомин (с пенальти).

В прошлом чемпионате «Урал» финишировал на десятом месте, «Уфа» – на 14-м.

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