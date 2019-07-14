Московский «Спартак» считает, что футболисты «Сочи» намеренно тянули время в конце матча первого тура чемпионата России.

«В конце матча гости начали откровенно тянуть время, и футбольный бог покарал их за это. Жиго, переквалифицировавшийся по указанию Кононова в центрфорварда, перебинтованной головой послал победный мяч в ворота!» – написано в отчете о матче на официальном сайте «Спартака».

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу москвичей, Жиго забил победный мяч на 93-й минуте.

Новым пресс-атташе «Спартака» 17 июня стал Антон Лисин – экс-глава пресс-службы оргкомитета «Россия-2018».

Гол с нарушением правил и возможный пенальти. Все вопросы к арбитру матча «Спартак» – «Сочи»

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