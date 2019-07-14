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Mirror: Чаловым интересуются «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал»
За Федей гоняется половина Европы.
Нападающий ЦСКА Федор Чалов попал в сферу интересов сразу трех английских клубов.
По информации Mirror, 21-летним форвардом интересуются «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». За Чалова готовы заплатить 22 миллиона евро.
Также сообщается, что ранее интерес к Чалову проявили немецкие «Бавария», «Боруссия» и РБ «Лейпциг», плюс «Монако» и «Севилья».
- Чалов стал лучшим бомбардиром РПЛ-2018/19, забив 15 мячей.
- Контракт Чалова и ЦСКА действует еще три года.
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