Нападающий ЦСКА Федор Чалов попал в сферу интересов сразу трех английских клубов.

По информации Mirror, 21-летним форвардом интересуются «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». За Чалова готовы заплатить 22 миллиона евро.

Также сообщается, что ранее интерес к Чалову проявили немецкие «Бавария», «Боруссия» и РБ «Лейпциг», плюс «Монако» и «Севилья».

Чалов стал лучшим бомбардиром РПЛ-2018/19, забив 15 мячей.

Контракт Чалова и ЦСКА действует еще три года.

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