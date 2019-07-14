Скандальный переход Сутормина, продолжение карьеры Анюковым. Как «Зенит» провел межсезонье

Пришли

«Зенит» осуществил две покупки. Первая – приобретение бразильца Дугласа Сантоса у «Гамбурга». Защитник подписал с клубом пятилетний контракт. По неофициальной информации, «Газпром» стал беднее на 15 миллионов евро.

Второй громкий и не очень приятный трансфер связан с 25-летним Алексеем Суторминым. «Зенит» давно пытался купить его у «Оренбурга», но петербуржцев внезапно опередил «Рубин» – это было 29 июня. Но 8 июля Сутормин оказался в «Зените».

Несколько игроков вернулось из аренды, но большинство сразу раздали другим клубам. Исключение – Лука Джорджевич, который снова попытается закрепиться в основе.

Ушли

Сразу нескольких игроков «Зенит» коллективно отдал в «Сочи», который уже шутливо окрестили «Зенит-3». К морю уехали Иван Новосельцев, Ибрагим Цаллагов, Эльмир Набиуллин и Дмитрий Полоз, неподалеку в «Ростове» обосновался Егор Бабурин. К переезду в Сочи готовился и Антон Заболотный, но пока он тренируется с «Зенитом-2».

Бразилец Эрнани из аренды в «Сент-Этьене» переехал в другую аренду – сезон-2019/20 он проведет в итальянской «Парме». Об уходе в «Спортинг» Луиша Нету известно давно – его проводили еще на матче 30-го тура. Попутно закончился контракт с клубом у Александра Кокорина, который уже уехал по этапу в колонию, а еще досрочно расторг контракт с клубом по обоюдному согласию Клаудио Маркизио.

В разгар первого тура «Зенит» выстрелил мега-новостью – Александр Анюков возобновляет карьеру игрока и возвращается в «Крылья Советов» на один сезон

Скандал

Украденный у «Рубина» Сутормин не обрадовал футбольное сообщество. Болельщики других клубов и эксперты обвиняли «Зенит» в использовании административного ресурса: медиа сообщали, что переход курировал лично Алексей Миллер.

«Это ситуация, которая разрушает российский футбол, ситуация, за которую должно быть стыдно «Зениту», должно быть стыдно РФС и РПЛ, которые допускают подобное. Раньше ненависть в Санкт-Петербурге вызывал СКА, теперь еще и «Зенит». Когда всем видом показываешь свое превосходство, то в ответ можешь ждать лишь злость и ненависть», – написал в телеграм-канале журналист Василий Конов.

Алексей СуторминGetty Images

«Зенит», Семак и Сутормин пытались убедить всех в честности перехода: мол, когда игрок оказался в «Рубине», он еще не понял, что Питер заинтересован им по-настоящему. 14 июля Алексей может выйти на поле «Газпром Арены», но скептиков объяснения не убедили.

Форма

Новая форма «Зенита» сделана из переработанного полиэстера – для создания одного комплекта в среднем используется 16 пластиковых бутылок.

Палитра домашнего комплекта формы вдохновлена морской стихией Петербурга и покрыта динамичным орнаментом, который также угадывается в графике клубного самолета «Зенита». Гостевая форма выполнена в белом цвете с синей и голубой полосой на рукаве.

Цитата

Артем Дзюба в интервью Sports.ru хвалил одноклубников так, что у них наверняка краснели уши.

О Дриусси: «Я внимательно наблюдал, как работал Дриусси, говорил ему: «Себочка, пожалуйста, давай продолжать. Понимаю, что иногда тяжело, иногда нас не замечают – это нормально. Но давай будем все делать правильно – футбол не обманешь, он тебя вознаградит. И рано или поздно все равно увидят, как ты работаешь. Даже те, кто не хочет этого видеть или не может, потому что слепой». После сезона мы увидели, что обо мне и Дриусси много говорят – и в основном хорошее. Себа превратился из нападающего в левого хава, который пашет на команду назад и вперед. Ни один полузащитник не отрабатывает так, как Дриусси: на такой скоростной работе вперед, в отбор, в прессинг. Себа, браво».

Об Оздоеве: «Мага удивил всех – огромный комплимент умничке. С домашнего матча с «Фенербахче» он держит какую-то запредельную планку».

Товарищеские матчи

21 июня. «Зенит» – «Ваккер» (Австрия) – 6:1

25 июня. «Зенит» – «Левски» (Болгария) – 1:0

29 июня. «Зенит» – «Гонвед» (Венгрия) – 3:0

29 июня. «Зенит» – «Црвена Звезда» (Сербия) – 1:0

Старт в РПЛ

1-й тур. 14 июля. «Зенит» – «Тамбов»

2-й тур. 21 июля. «Сочи» – «Зенит»

3-й тур. 28 июля. «Оренбург» – «Зенит»

4-й тур. 3 августа. «Зенит» – «Краснодар»

5-й тур. 10 августа. «Динамо» – «Зенит»

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