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«Жена думает, что я у любовницы». Фанат «Спартака» попросить показать его по ТВ по пикантной причине
Теперь супруга точно поверит, что муж не ходил налево.
Болельщик московского «Спартака» нашел оригинальный способ добиться локальной славы: он обратился к телевизионщиком с плакатом, где выразил просьбу показать его в эфире.
«Покажите меня по телевизору. Жена думает, что я у любовницы», – написал фанат на плакате.
- «Спартак» в первом матче РПЛ-2019/20 выиграл у «Сочи» – 1:0.
- Единственный мяч красно-белые забили в компенсированное время, отличился француз Самуэль Жиго.
Гол с нарушением правил и возможный пенальти. Все вопросы к арбитру матча «Спартак» – «Сочи»
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