Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал поражение от «Зенита» в матче первого тура РПЛ-2019/20.

– Можно говорить, что в целом мы провели достойный матч, но его нужно анализировать более глубоко. Раньше я на пресс-конференции достаточно часто делал выводы, потом решил, что это непрофессионально, нужно смотреть внимательно матч. Кстати, понял, поработав на телевидении. «Зенит» заслуженно выиграл, а мы всего лишь выглядели достойно.

– Вчера «Сочи» оставил приятное впечатление, показали зубы сегодня вы. Можно ли сказать, что РПЛ получила качественное усиление в лице «Тамбова» и «Сочи»?

– Мне неинтересно, кто что показал из других команд. Показ зубов не дает набор очков. У нас очень многонациональная команда, возможно, самая многонациональная в РПЛ. У нас собраны сильные мужчины. Нужно показывать характер. Зубы показывать – это у дантиста, – приводит слова Григоряна Sports.ru.

«Тамбов» уступил «Зениту» со счетом 1:2.

Забитыми мяча в составе «Зенита» отметились Александр Ерохин и Артем Дзюба, в составе «Тамбова» – Бенито.

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