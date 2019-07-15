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Семин – о Геркусе: «Не люблю, когда вмешиваются люди, понимающие в футболе меньше меня»

Семин – о Геркусе: «Не люблю, когда вмешиваются люди, понимающие в футболе меньше меня»
Eurosport

20 мин. назад

Тренер «Локо» отпустил очередную шпильку в адрес бывшего босса клуба.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин хлестко прокомментировал конфликт с экс-президентом железнодорожников Ильей Геркусом.

«Я не люблю, когда в футбол вмешиваются люди, которые в нем понимают меньше, чем я. Поэтому либо ты мне доверяй и спрашивай дальше, либо наоборот», – цитирует Семина Sport24.

  • Геркус стал президентом «Локомотива» в 2016 году. Именно при нем Семин вернулся в Черкизово.
  • В сезоне-2017/18 Геркус и Семин привели «Локомотив» к первому за 14 лет чемпионству в РПЛ.

«Первый раз Илья Геркус хотел уволить меня в 2017 году». Откровения Юрия Семина из новой книги

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