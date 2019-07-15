Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин хлестко прокомментировал конфликт с экс-президентом железнодорожников Ильей Геркусом.

«Я не люблю, когда в футбол вмешиваются люди, которые в нем понимают меньше, чем я. Поэтому либо ты мне доверяй и спрашивай дальше, либо наоборот», – цитирует Семина Sport24.

Геркус стал президентом «Локомотива» в 2016 году. Именно при нем Семин вернулся в Черкизово.

В сезоне-2017/18 Геркус и Семин привели «Локомотив» к первому за 14 лет чемпионству в РПЛ.

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