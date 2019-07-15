Бывший владелец раменского «Сатурна» Олег Шишканов был задержан в Подмосковье по подозрению в причастности к убийству, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По данным следствия, Шишканов причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов ее семьи. В данный момент выясняются все обстоятельства случившегося.

Шишканов стал владельцем «Сатурна» в 1997 году. В 2011-м клуб из Подмосковья покинул РПЛ из-за финансовых проблем.

Сейчас команда выступает во Втором дивизионе в зоне «Центр».

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