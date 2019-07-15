Getty Images

Бывший владелец «Сатурна» задержан по подозрению в причастности к убийству

Бывший владелец «Сатурна» задержан по подозрению в причастности к убийству
Eurosport

1 час назад

Вот это поворот.

Бывший владелец раменского «Сатурна» Олег Шишканов был задержан в Подмосковье по подозрению в причастности к убийству, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По данным следствия, Шишканов причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов ее семьи. В данный момент выясняются все обстоятельства случившегося.

  • Шишканов стал владельцем «Сатурна» в 1997 году. В 2011-м клуб из Подмосковья покинул РПЛ из-за финансовых проблем.
  • Сейчас команда выступает во Втором дивизионе в зоне «Центр».

Гандболистка сборной России, которая утонула в Польше, погибла во время свидания

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте