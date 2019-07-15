Известный российский арбитр Сергей Хусаинов заявил, что судье Михаилу Вилкову не стоило засчитывать гол Алексея Миранчука в ворота «Рубина», забитый ударом со штрафного.

«По новым правилам гол Алексея Миранчука со штрафного в ворота «Рубина» нельзя было засчитывать. Раз с 1 июня правила действуют, то эти правила были нарушены игроками «Локомотива», которые стояли в стенке, а потом ворвались в стенку игроков «Рубина».

Видимо, практики такой еще не было, вот Вилков немного и растерялся, не учел этот момент. А по пенальти в первом тайме вопросов к Вилкову никаких нет, он молодец – без всяких раздумий надо было его ставить», – приводит слова Хусаинова «Чемпионат».

В марте Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) внес ряд изменений в правила футбола.

В частности, изменения коснулись правил построения стенки. Теперь футболисты бьющей команды не имеют права становиться в чужую стенку – они обязаны находиться минимум в метре от нее.

Гол с нарушением правил и возможный пенальти. Все вопросы к арбитру матча «Спартак» – «Сочи»

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