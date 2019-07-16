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Матчи первого тура РПЛ посетило в среднем 23 тысячи зрителей. Это рекорд старта чемпионата
Солидная отметка.
На первых восьми играх чемпионата России-2019/20 зафиксирован рекорд посещаемости стартового тура РПЛ.
Всего на матчи пришло 183 617 зрителей (22 952 за матч). Предыдущий рекорд был установлен в прошлом году – 169 600 зрителей (21 200 за матч), сообщает «Спорт-Экспресс».
- За 240 матчей сезона-2018/19 4 036 196 зрителей – и это тоже рекорд.
- Тройка лидеров по средней посещаемости по клубам: «Зенит» (48 244), «Ростов» (31 034), «Спартак» (30 941).
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