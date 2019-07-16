Форвард «Сочи» Дмитрий Полоз выразил недовольство судейством Владимира Москалева в матче РПЛ со «Спартаком».

«В конце были какие-то непонятные нарушения и решения судей. Когда на Маргасове фолят, и рефери не спешит раздавать очевидные желтые карточки, мне это непонятно. Ко второму тайму добавили семь минут. Хотя по факту должно было быть добавлено три-четыре.

Плюс судья во время матча все время бегал и кричал нашей команде: «Это вам Премьер-лига, а не ФНЛ». Просто смешно. На мой взгляд, это непрофессионально. Наши пацаны просто были в шоке от арбитра. Пусть с рефери разбираются те, кто должен.

Мне он говорил так: «Ты-то поигравший, но своим ребятам скажи…» Мне такое не понравилось», – цитирует Полоза «Известия».

«Спартак» выиграл матч со счетом 1:0 благодаря голу Жиго на 93-й минуте.

Гол с нарушением правил и возможный пенальти. Все вопросы к арбитру матча «Спартак» – «Сочи»

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