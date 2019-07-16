Матч тура: сенсация в Самаре

«Крылья Советов» – ЦСКА – 2:0

Голы: Соболев 51’, 58’ (п)

Александр Анюков настолько стремительно возобновил карьеру в «Крыльях», что «Зенит» не успел уничтожить материал про Анюкова-тренера из предматчевой программки к «Тамбову». Больше того, в субботу Александр уже играл в старте «КС» против ЦСКА, хотя предсезонку «Зенита» он провел пассивно, инструктируя защитников и расставляя фишки.

Против армейцев Анюкова хватило на 66 минут, но к тому времени «Самара» уже зафиксировала победный счет. 195-сантиметровый форвард Александр Соболев просто расщепил Виктора Васина в эпизодах перед обоими голами и заставил фанов ЦСКА ностальгировать по могуществу Родриго Бекао, который сейчас греется в «Удинезе». В общем, 2:0 в пользу аутсайдера РПЛ в матче с претендентом на чемпионство – главная сенсация тура.

Все результаты

«Спартак» – «Сочи» – 1:0

Как и год назад, Жиго оформил победный гол в матче первого тура, но болельщики «Спартака» видят в этом символическую отправную точку сложного сезона. «Сочи» едва ли смотрелся хуже команды Олега Кононова, который обещал построить крутую игру еще четыре месяца назад.

«Зенит» – «Тамбов» – 2:1

Ерохин и Дзюба использовали преимущество в росте над обороной «Тамбова» и головами положили мячи-близнецы. Но очередная ошибка Андрея Лунева сделала интригу в матче чемпионов РПЛ и ФНЛ напряженнее, чем ожидалось.

Артем ДзюбаGetty Images

«Ахмат» – «Краснодар» – 1:0

Результативная ошибка Матвея Сафонова помогла Бернарду Берише забить, возможно, лучший мяч тура в падении через себя. «Краснодар» вроде бы и усилился по сравнению с прошлым сезоном, но с Шапи и Игнатьевым в старте, а не на банке, получалось эффективнее.

«Локомотив» – «Рубин» – 1:1

«Рубин» Романа Шаронова выступил не так уж и плохо, как ему пророчили: сумбурно собранный состав казанцев фактически ни в чем не уступил «Локо» и логично отыгрался благодаря голу бывшего проспекта Юрия Семина Хвичи Кварцхелии на 76-й минуте.

Момент тура: Жиго и фаны «Спартака»

Самуэль Жиго встает на колено перед фанатами «Спартака» после победного гола. Так зарабатывают респекты.

Скандал тура: судьи притопили за «Локо» и «Спартак»

Его автор – Михаил Вилков, который ублажил «Локомотив» засчитанным голом Алексея Миранчука со штрафного удара. А дело в том, что в новом сезоне правила установки стенки изменились – теперь игроки бьющей команды не имеют права вклиниваться в построение соперников и обязаны находиться хотя бы в метре от него. Кажется, Михаил Федорович просто не следит за трендами, с таким же успехом можно было поставить на матч другого рефери – начальника команды «Локо» Станислава Сухину.

Владимир Москалев в матче «Спартака» и «Сочи» тоже сгенерировал несколько ошибок, причем в каждом спорном эпизоде страдали южане. Это признал даже бывший президент красно-белых Андрей Червиченко: «Позорная игра, позорное судейство и нелогичная победа с дурным голом». Москалев не разглядел фол Жиго на Песегове перед голом, грязные подкаты того же Жиго и Рассказова («Сочи» потерял опасный штрафной и пенальти), отмашку Джано, прямую ногу Бакаева – короче, много важных мелочей, которые точно повлияли на результат.

Герой тура: Эрик Бикфалви

Один из главных феноменов РПЛ: почему румын из «Урала» тащит Екатеринбург каждый сезон, стабильно строгает голы и ассисты, но до сих пор не играет в команде топ-6? В субботу он оформил дубль в ворота «Уфы» классными кивками и раскидывал мячи под расстрелы соперника. Больше того, Бикфалви установил рекорд – за последние три года больше никто в РПЛ не забивал головой так часто (9 раз). До закрытия трансферного окна еще есть время, и Эрик может этим воспользоваться, если продолжит в том же темпе.

Русская команда тура

Футбольный сезон-2019/20 плавно перетекает в Евро-2020, в котором должна сыграть и сборная России. Eurosport.ru упрощает жизнь Станиславу Черчесову и после каждого тура РПЛ будет собирать символическую команду, составленную исключительно из потенциальных игроков сборной России – без жиго и барриосов. В конце сезона мы выберем игроков, которые чаще других попадали в чарт – так будет выглядеть команда сезона РПЛ.

Кто из топов хуже всего смотрелся в 1-м туре? Опрос 416 голосов ЦСКА «Краснодар» «Локомотив» «Спартак»

А вот подкаст Eurosport.ru с прогнозом на сезон РПЛ

Качай приложение Eurosport для iOS и Android