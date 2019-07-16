Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков официально развелся с женой Дарьей.

«Денис Глушаков снова проиграл суд. Только что апелляционная инстанция Мосгорсуда решила, что Денис будет платить 1/3 всего своего дохода на содержание детей и 100 тысяч рублей на содержание Дарьи. Но есть и хорошая для него новость – 30 минут назад он стал холостяком. Налетайте девчонки.

В первой инстанции Глушаков предлагал на содержание детей 300 тысяч рублей, сегодня настаивал, что больше 55 тысяч платить не готов. Но суд решил иначе», – написал адвокат Дарьи Сергей Жорин в твиттере.

Денис и Дарья поженились в 2009 году.

У них две дочери – Валерия и Александра.

Глушаков – жене: «Платить не буду. *** и буду ***** [вступать в сексуальный контакт], я мужик»

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