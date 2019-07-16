Квизы

Накануне дебюта в российской Премьер-лиге «Тамбов» устроил оперативный ребрендинг и представил новую эмблему, которую раскритиковали болельщики, эксперты дизайна и журналисты. История срезонировала настолько, что даже мы написали об этом текст – руководству «Тамбова» пришлось реагировать на скандал. «Логотип разрабатывала московская компания. Но времени было очень мало, бюджет ограничен, поэтому сделали то, что могли. Мы услышали вашу критику и замечания, сейчас мы ведем большую работу, чтобы исправить ошибки», – рассказала генеральный директор клуба Ольга Коновалова.

Eurosport.ru солидарен с болельщиками «Тамбова», поэтому мы предложили читателям поучаствовать в конкурсе и создать идеальную эмблему для клуба. Спасибо, что прислали нам около двух десятков эмблем, среди которых мы выбрали 13 лучших (эмблемы с символикой города мы отфильтровали, потому что наличие герба на лого местного клуба смущает администрацию Тамбовской области). Еще три иронических логотипа идут вне конкурса – вы просто можете оценить их и улыбнуться.

Мы не обещаем, что именно ваш логотип однажды окажется на футболке «Тамбова», но вы реально круто постарались! Уважаемые руководители ФК «Тамбов», если вы читаете этот материал, присмотритесь к работам болельщиков – они действительно смотрятся профессиональнее, чем заказ из московской компании.

В голосовании редакции Eurosport.ru победил Логотип #11, а вот как респонденты сайта отрецензировали работы читателей и болельщиков.

Бильд-редактор Eurosport.ru Артем Мазилкин: «Мне нравятся лого #8 и лого #11. На одной симпатично зашифрованы буква Т, пятиугольник мяча и нейтральный волк – минималистично, скромно, строго. А вторая, потому что на ней нет волков, а есть пчелы и крепость».

Шеф-редактор Eurosport.ru Михаил Бирюков: «Выделю логотипы Олега Дмитриевцева (#5 и #11) – привязка к городу в виде крепости или пчел гораздо более удачная, чем уже избитый тамбовский волк. Лого #5 смотрится совеременно, в духе тренда на контурные логотипы, как у «Юве». Из эмблем с волками классно выглядит номер 8 – связь с Тамбовом и футболом считывается настолько аккуратно, что не требуются буквы».

Анюков вернулся в Самару и уничтожил ЦСКА, судьи вытащили «Локо» и «Спартак». Все о 1-м туре РПЛ

Качай приложение Eurosport для iOS и Android