Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров сообщил об отстранении Владимира Москалева после игры первого тура РПЛ «Спартак» – «Сочи».

«Понимаю, что матч получился резонансным. Оценка: очень неудачная игра для Москалева. По всем моментам. Вопросов по карточкам даже больше, чем по пенальти. Естественно, мы не желаем видеть такие забитые мячи. Да, можно говорить, что была борьба, но один игрок выпрыгнул пораньше. Мнение департамента: гол нельзя было засчитывать, потому что было нарушение правил.

Эпизод на 21-й минуте с нарушением Рассказова: для нас это 11-метровый удар, было видно, что это фол. Но я прошу не танцевать на костях, это очень неудачный матч для Володи.

Мы разговаривали с ним после игры. Мы дадим ему время. На сборах выглядел он хорошо. Сдал физподготовку и тактическую часть. Мы рассчитывали, что он хорошо войдет в сезон. Не знаю, по какой причине этого не получилось. Мы дадим Володе время успокоится, отдохнуть и прийти в себя. И вас я прошу не нагнетать: все бывает в жизни. Он будет отстранен на какое-то время», – цитирует Егорова «Спорт-Экспресс».

Гол Жиго, забитый с нарушением, стал единственным в матче.

Система VAR на матчах чемпионата России, возможно, заработает со второго тура.

«Судья бегал и кричал нам: «Это вам Премьер-лига, а не ФНЛ». Полоз – о матче со «Спартаком»

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